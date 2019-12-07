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الثقافة

"قصور الثقافة" تفتتح فعاليات برنامج الاستراتيجية والأمن القومى

السبت 07/ديسمبر/2019 - 09:38 م
جريدة الدستور
حسام الضمراني
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أطلقت الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين؛ بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية تاسع مجموعات البرنامج التدريبي، تحت عنوان "الاستراتيجية والأمن القومي" لأربعين من مديري العموم ومديري الإدارات الوسطى المنتمين إلى صرح قصور الثقافة والمنفذ بقصر ثقافة السينما، والذى يستمر حتى الحادي عشر من الشهر الحالي ليقدمه نخبة من الأساتذة والمتخصصين في مجال الاستراتيجية والأمن القومي المصري والعربي.

يتضمن البرنامج موضوعات متنوعة لأهم قضايا وملفات الأمن القومي المصري والعربي، وكان من الأهمية بمكان أن تكون أولى محاضرات البرنامج تفاصيل مخطط مشروع الغرب لتقسيم مصر والمنطقة العربية.

وكشف العميد أركان حرب إيهاب طلعت، آليات التفتيت التي ينتجها هذا المخطط للهيمنة، موضحًا أهداف تقسيم وأدواته التي تنتهج، من أجل تحقيق حلمها في الهيمنة على المنطقة العربية بأكملها، مستعرضًا أهم المخاطر والتحديات التي تواجه مصر وأثرها على الأمن القومي المصري والعربي ليوضح بعد ذلك اللواء أركان حرب سعد فريد دور القوات المسلحة في تنمية سيناء ودفع عجلة التنمية للدولة خلال الوقت الراهن، وتستغل ما لديها من طاقات فى مختلف التخصصات، والقطاعات، لخدمة مخططات التنمية التى تقودها الدولة المصرية فى الوقت الراهن، فى إطار خطة طموحة لبناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

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