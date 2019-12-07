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فن

في "عيد جواز".. ندى بهجت تشعل نار الغيرة بين زوجها وخطيبها السابق

السبت 07/ديسمبر/2019 - 09:30 م
ندى بهجت
ندى بهجت
حسين الجندي
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تشارك الفنانة ندى بهجت في فيلم "عيد جواز" والذي يعرض بدور العرض السينمائي في عام 2020.

وقالت بهجت في تصريحها، اليوم السبت، إنها خاضت مرحلة التصوير منذ عدة أيام بأحد اللوكيشنات المتفرقة منها منطقة المنصورية وأكتوبر وغيرهم.

وأكدت أنها تجسد شخصية تدعى "مايا" متزوجة من الفنان عمر خورشيد ولكنها كانت مخطوبة للفنان محمد سليمان من قبل وتمر بأكثر من أزمة نفسية تحاول التغلب عليها مع طبيعة الحياة وغيرها، لافتة إلى حدوث عدة صراعات بين زوجها وخطيبها السابق.

العمل تدور أحداثه في إطار رومانسي واجتماعي وساسبنس ويشارك فيه دوللي شاهين، وإيهاب فهمي، وندي بهجت، ومحمد سليمان، وحسام فارس، وأميرة نايف، ونور الكاديكي، وعمر خورشيد وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة أبيض وأسود ومن سيناريو وحوار أسامه فهمي وإخراج أحمد عبد الظاهر.

وتنتظر بهجت عرض فيلمها السينمائى "استدعاء ولي عمرو" خلال أيام بدور العرض السينمائي والذي يتضمن نخبة من النجوم الا وهم الفنانة حورية فرغلي، ومحمد لطفي، وسماح أنور، وندي بهجت، وصبري فواز، ومي كساب وغيرهم من النجوم وهو من سيناريو وحوار محمد سمير مبروك وإخراج أحمد البدري.

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