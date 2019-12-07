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أسرار فريد شوقي.. «سرق وحكم عليه بالسجن وطلق زوجته بعد 11 يومًا لسبب غريب»

السبت 07/ديسمبر/2019 - 08:22 م
فريد شوقي
فريد شوقي
إيهاب مصطفى
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الكثير من المواقف في حياة الفنان الكبير وملك الترسو فريد شوقي، وفي مقال له بمجلة الشبكة كتب شوقي بعض المواقف التي مر بها في حياته.
تزوج لمدة 11 يومًا وطلقها بأمر والده
كانت أول قصة حب في حياة ملك الترسو فريد شوقي حين كان عمره 18 عامًا، وتزوج حبيبته سرًا، وقضى معها 11 يومًا، حتى اكتشف والده الأمر وأمره بأن يطلقها، فطلقها فريد بالفعل، وتزوج بعد ذلك من سيدة كانت تشاركه الدراسة بقسم النقد في المعهد الفني، وكانت تحمل ليسانس حقوق وكانت تعارض عمله في الفن، وفي الأخير أدت هذه المعارضة إلى طلاق، ليتزوج أخيرًا من هدى سلطان.
حكم عليه بشهرين سجن
كاد فريد شوقي أن يدخل السجن بسبب شيكات بدون رصيد منحها لممثلي فيلم "كلهم أولادي"، وحين حكم عليه بالسجن شهرين أغمى عليه، ثم استأنف الحكم فخرج بالبراءة.
طلق زوجته وظل يتودد لها
تعرضت حياته مع هدى سلطان إلى أزمة أصرت فيها على الطلاق، ورفض فريد شوقي طلاقها، ولكنها أصرت بقوة فتم الطلاق بالفعل بناء على رغبتها، واستمر بعدها فريد يتودد إليها شهرين كاملين يرجوها العودة، حتى وافقت على العودة إليه مرة أخرى.
سرق عشر تذاكر
سرق فريد شوفي وهو طالب في المعهد الفني عشر تذاكر من درج عميد المعهد لكي يدعو المخرجين إلى مسرحية لتشيكوف واسمها "الجلف"، حين قدمها طلاب المعهد وكان شوقي يقوم بدور البطولة فيها.

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