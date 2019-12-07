يناير.. ياسمين عبدالعزيز تبدأ تصوير "ونحب تاني ليه"

تستعد الفنانة ياسمين عبدالعزيز لبدء تصوير أولى مشاهدها ضمن أحداث مسلسلها الدرامي الجديد "ونحب تاني ليه" المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل.



ويعقد المخرج مصطفى فكري عدة جلسات مع شركة سينرجي المنتجة للمسلسل خلال الفترة الحالية للاتفاق على الفنانين المشاركين به وإبرام التعاقدات معهم، كما يتفق على موعد انطلاق التصوير والمقرر بدءه خلال يناير المقبل لانشغاله خلال الأيام الحالية بإخراج مسلسل "بيضة دهب".



يشار إلى أن النجمة ياسمين عبدالعزير، قدمت العام الماضي مسلسل "لآخر نفس"، وحقق نجاحًا كبيرًا، وهو من إنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولته فتحي عبدالوهاب، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد العوضى، وهند عبدالحليم، وعدد من النجوم، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، وإخراج حسام علي.