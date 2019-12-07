بعد الغناء والتمثيل.. ميريهان حسين تكشف عن موهبة جديدة (صور)

كشفت الفنانة ميريهان حسين، عن موهبة جديدة لديها فاجأت بها متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".



وخضعت ميريهان، لجلسة تصوير جديدة وهي ترقص باليه، لتضاف إلى موهبتها الأساسية وهي الغناء وكذلك التمثيل الذي اشتهرت به بعد مشاركتها في برنامج "ستار أكاديمي".



وشاركت ميريهان حسين، مؤخرًا في الجزء الثاني من فيلم "الهرم الرابع"، والجزء الثاني من مسلسل "قيد عائلي"، بطولة عزت العلايلي، صلاح عبدالله، سيمون، ريمون، ورامي وحيد، وآخرين.



وتستعد ميريهان حسين، خلال الفترة المقبلة على التحضير لمشروع غنائي جديد ستكشف عن تفاصيله الأيام المقبلة وعن تفاصيل تعاونها مع عدد من الملحنين والشعراء وجميع تفاصيل المشروع الغنائي.

