هبوط أرضى بمنطقة التليفزيون فى الأقصر (صور)

تفقد محمد عبدالقادر خيرى، نائب محافظ الأقصر، الهبوط الأرضي بامتداد شارع التليفزيون، تمهيدًا لفتح الطريق أمام المارة والسيارات.



ووجه "عبدالقادر" بسرعة إنهاء أعمال إصلاحات خطوط الطرد ومشكلات الصرف التي يعاني منها المواطنون، حتى يتم فتح الطريق بالكامل خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث إن الشارع مفتوح بشكل جزئي حاليًا.



كما تفقد أعمال التطوير الجارية في مدخل مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر التي تتم بالتعاون مع طلاب معهد ترميم الآثار، حيث وجه بسرعة إنهاء أعمال التجميل والتشجير والانتهاء من رصف الطريق الرئيسي لمدخل المدينة.



وشهد نائب محافظ الأقصر أعمال التطوير الخاصة بالهوية البصرية التي تجرى بمعبد الأقصر، وسأل السياح الزائرين للمعبد عن مدى رضاهم عن المحافظة والطبيعة الأثرية للمدينة.