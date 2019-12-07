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محافظات

لجنة وزارة الإسكان تتفقد وحدات الإعلان العاشر فى الغردقة (صور)

السبت 07/ديسمبر/2019 - 03:57 م
جريدة الدستور
علي عواد
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أعلنت مديرية الإسكان والمرافق بالبحر الأحمر، أن لجنة من وزارة الإسكان تفقدت موقع مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة الغردقة، للتأكد من سير العمل به.

وأوضحت المديرية في بيان لها، أن لجنة وزارة الإسكان مكونة من المهندسة هبة تميرك، والمهندس عاطف عبدالله، والمهندس مسعد أبوالسعود، والمهندس سيد عنان، حيث زارت اللجنة موقع مشروع الإسكان الاجتماعي البالغ عدد وحداته 6000 وحدة، ضمن المرحلة الثالثة، "الإعلان العاشر" "منطقة أبوعشرة" الغردقة.

وكان في استقبال اللجنة ورافقها خلال الجولة المهندس محمد عبدالمنعم عبدالعزيز، مدير مديرية الإسكان والمرافق بالبحرالأحمر، برفقة فريق العمل القائم بالإشراف على التنفيذ من مديرية الإسكان، برئاسة المهندس عزت صلاح حسين، مدير الإدارة الهندسية، وكذا فريق العمل من المكاتب الاستشارية.
لجنة وزارة الإسكان تتفقد وحدات الإعلان العاشر فى الغردقة (صور)
لجنة وزارة الإسكان تتفقد وحدات الإعلان العاشر فى الغردقة (صور)
لجنة وزارة الإسكان تتفقد وحدات الإعلان العاشر فى الغردقة (صور)
لجنة وزارة الإسكان تتفقد وحدات الإعلان العاشر فى الغردقة (صور)
لجنة وزارة الإسكان تتفقد وحدات الإعلان العاشر فى الغردقة (صور)
لجنة وزارة الإسكان تتفقد وحدات الإعلان العاشر فى الغردقة (صور)
لجنة وزارة الإسكان تتفقد وحدات الإعلان العاشر فى الغردقة (صور)
لجنة وزارة الإسكان تتفقد وحدات الإعلان العاشر فى الغردقة (صور)

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