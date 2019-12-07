الإحصاء: ارتفاع إنتاج السولار لـ580 ألف طن شهريًا خلال 2019

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الإنتاج المحلي من السولار سجل ارتفاعًا إلى حدود 580 ألف طن خلال سبتمبر الماضي، مقابل 552 ألف طن خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 28 ألف طن خلال عام، وفي المقابل ارتفع أيضًا حجم استهلاك السولار إلى 1094 ألف طن مقابل 1088 ألف طن خلال عام.



ولفت التقرير، إلى تراجع استهلاك البوتاجاز إلى 279.7 ألف طن خلال سبتمبر 2019، مقابل 292.8 ألف طن خلال الشهر نفسه من 2018، كما تراجع الإنتاج من 148 ألف طن لـ40.1 ألف طن، وفي المقابل لجأت الدولة إلي زيادة كمية البوتاجاز المستورد من 114 ألف طن لـ140 ألف طن لسد العجز المحتمل نتيجة تراجع الإنتاج.

