سفارتا أمريكا وفرنسا ببغداد تدينان أحداث "السنك"

أدانت السفارتان الأمريكية والفرنسية في بغداد، اليوم السبت، الأحداث التي شهدتها منطقة "السنك" قرب ساحة التحرير وسط العاصمة، أمس، مما أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين.



فمن جانبها، قالت السفارة الأمريكية- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية- "إن أعمال العنف الوحشية التي وقعت الليلة الماضية ضد المتظاهرين العزل كانت مروعة ومرعبة".. مطالبة الحكومة العراقية باتخاذ خطوات إضافية لحماية المتظاهرين ومحاسبة مرتكبي الهجمات.



وبدورها، دعت السفارة الفرنسية إلى ضرورة الكشف عن هوية منفذي الهجوم المسلح على المتظاهرين.



وكان مصدر أمني قد كشف، في وقت سابق اليوم، عن تفاصيل الأحداث التي وقعت في منطقة "السنك" الليلة الماضية، حيث أوضح أن مسلحين مجهولين يستقلون نحو 4 عربات مدنية فتحوا نيران أسلحتهم مستهدفين المتظاهرين في منطقة "السنك"، فيما أفادت وزارة الداخلية العراقية بأنها فتحت تحقيقا في الحادث، مشيرة إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 80 آخرين.