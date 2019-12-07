السبت 07 ديسمبر 2019 الموافق 10 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

"البطرسية" تحيي الذكرى السنوية الثالثة لشهدائها 11 ديسمبر

السبت 07/ديسمبر/2019 - 02:22 م
جريدة الدستور
مونيكا جرجس – ماريان رسمي
طباعة
تحي الكنيسة البطرسية بالعباسية، الأربعاء 11 ديسمبر الجاري، الذكري السنوية الثالثة، لشهداء الحادث الإرهابى الذى ضرب الكنيسة البطرسية عام 2016 وراح ضحيته 29 شهيدا من أبناء الكنيسة، وإصابة 31 آخرين.

ومن المقرر أن تقيم الكنيسة مساء الثلاثاء 10 ديسمبر الجاري صلاة العشية بحضور أسر الشهداء، على أن تقيم صلوات القداس الإلهي صباح الأربعاء.

وبدأت الكنيسة البطرسية بالعباسية في التزيين بالورود وصور الشهيدات، استعدادا لإحياء الذكري السنوية الثالثة.

يذكر أنه شهدت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، صباح يوم 11 من ديسمبر 2016، انفجارا ضخما أثناء إقامة القداس الإلهي نتيجة تفجير قنبلة بداخلها، تزن 12 كيلو، مما أسفرت عن استشهاد 29 شخصا وإصابة 31 آخرين.

وترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة الجنازة، بكنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة نصر، وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، والبابا تواضروس الثاني، جنازة عسكرية لشهداء الكنيسة البطرسية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

"قطريليكس" تكشف أسماء وسائل إعلام أمريكية اشتراها "تميم"

منذ ساعتين و 7 دقيقة

"الحياة مش مستاهلة كل الوجع ده".. هنا شيحة تكشف سر انفصالها عن "فلوكس"

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولى والقنوات الناقلة

منذ يوم

حقيقة وفاة سلطان الطرب "جورج وسوف"

الصور

image description

الشوط الثاني من مباراة فوز الأهلي على الهلال السوداني في أبطال أفريقيا

image description

لحظة نزول الخطيب لحل أزمة الجماهير مع شركة الأمن

image description

مباراة فوز الأهلى على الهلال السودانى فى دورى أبطال إفريقيا

image description

جماهير الأهلي تملأ "ملعب السلام" قبل مواجهة الهلال

image description

أهالي دير مواس يشيعون جثمان الشهيد كامل بطرس

الأكثر قراءة

انفراد.. الباز يكشف تفاصيل حصول الأجير أيمن نور على الجنسية التركية في "90 دقيقة" الليلة

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ48 ساعة المقبلة

موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولى والقنوات الناقلة

"قطريليكس" تكشف أسماء وسائل إعلام أمريكية اشتراها "تميم"

أيام زمان

عبدالحليم حافظ يحكي أول قصة حب في حياته.. «تخيلت نفسي مع أم زميلي في الملجأ»

الوجه الخفي لـ يوسف وهبي.. تزوج سيدة ليأخذ مالها ثم حاول قتلها

أسرار صفاء أبوالسعود.. «رفضت الزواج من أمير عربي وتزوجت آخر»

«فرس أصيل.. بلا طموح».. بليغ حمدي يتوقع مستقبلي سميرة سعيد وهاني شاكر

نجم الساعة

عبدالحليم حافظ يحكي أول قصة حب في حياته.. «تخيلت نفسي مع أم زميلي في الملجأ»

الصحة

علماء يبتكرون طريقة جديدة لمكافحة الزهايمر

اكتشاف "ديدان" تساعد على إطالة العمر

دراسة: الأسبرين مضاد للسرطان

دراسة توصى بفحص الكوليسترول للوقاية من مخاطر أمراض القلب

الرئيس نيوز

شعراوي: التنسيق المستمر مع "الاستثمار" بشأن مشروعات المحافظات

تهجير وجفاف وانتهاكات.. قصة 3 سدود بنتها إثيوبيا بـ "السيادة المطلقة"

بابا الفاتيكان يستقبل وزير الخارجية سامح شكري

صور| السيسي يستقبل المنتخب الأوليمبي ويمنح رياضيين الأوسمة

منوعات

بالصور.. "الدستور" تحتفل بزفاف الزميل محمد مبروك

"اللبن والسكر والعصائر".. أطعمة ممنوعة على الطفل فى عامه الأول

التسوق مع الـ"DNA" أحدث استخدامات الحمض النووي

بـ230 دولارًا.. مطعم إماراتى يقدم سمكة مغطاة بالذهب (صور)

كشكول

جامعة أسيوط تجري دراسة حول عوامل الخطر المؤدية للانتحار

مجدي يعقوب: تطوير "التعليم العالي" يفرز كوادر متميزة

افتتاح مؤتمر إدارة التحول الرقمي بـ"تجارة عين شمس"

عمرو موسى: أداء جامعة الدول العربية ليست إلا انعكاساً للواقع العربي

إسلام سياسي

التعريض الإخواني.. الجماعة تساند أردوغان في إرهابه بليبيا

تقرير يكشف سر الفضيحة التى هزت عرش أردوغان لتدمير المعارضة التركية

"الإفتاء": الفتوى الصحيحة اللبنة الرئيسة لبناء وعي الفرد السوي والمجتمع المتكاتف

اعدامات وترهيب الأهالي.. داعش ليبيا يعود للظهور

مقالات الرأي
ماجد حبته
الموساد وتاجر الجنس الأمريكى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ شمس الدين الأنبابى.. رئيس علماء المذهب الشافعى
بسنت حسن
رزق السينما.. كان رزقًا واسعًا هذا العام
د.كريمة الحفناوى
التراث الثقافى والهوية الوطنية
المزيد

الثقافة

"مبادئ الكتابة بين المسرح والسينما" بمكتبة مصر الجديدة

ابتكر جهازًا إلكترونيًا للمكفوفين.. قصة اختراع لـ عمار الشريعي

دار الهدف تصدر "الهروب إلى وطن ديما" استعدادًا لمعرض الكتاب

مفردات الحارة المصرية.. علاقة "الأهوج" بمفتاح 13

صفحتنا ع الفيس بوك