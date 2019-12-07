"البطرسية" تحيي الذكرى السنوية الثالثة لشهدائها 11 ديسمبر

تحي الكنيسة البطرسية بالعباسية، الأربعاء 11 ديسمبر الجاري، الذكري السنوية الثالثة، لشهداء الحادث الإرهابى الذى ضرب الكنيسة البطرسية عام 2016 وراح ضحيته 29 شهيدا من أبناء الكنيسة، وإصابة 31 آخرين.



ومن المقرر أن تقيم الكنيسة مساء الثلاثاء 10 ديسمبر الجاري صلاة العشية بحضور أسر الشهداء، على أن تقيم صلوات القداس الإلهي صباح الأربعاء.



وبدأت الكنيسة البطرسية بالعباسية في التزيين بالورود وصور الشهيدات، استعدادا لإحياء الذكري السنوية الثالثة.



يذكر أنه شهدت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، صباح يوم 11 من ديسمبر 2016، انفجارا ضخما أثناء إقامة القداس الإلهي نتيجة تفجير قنبلة بداخلها، تزن 12 كيلو، مما أسفرت عن استشهاد 29 شخصا وإصابة 31 آخرين.



وترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة الجنازة، بكنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة نصر، وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، والبابا تواضروس الثاني، جنازة عسكرية لشهداء الكنيسة البطرسية.