كنائس قطاع شرق القاهرة تختتم فعاليات أيام الصلاة من أجل الدعوات

نظمت كنائس قطاع شرق القاهرة، بالإيبارشية البطريركية، فعاليات ثالث أيام الصلاة من أجل الدعوات، وذلك بكنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف البتول بالخصوص لمرحلة الشباب والخريجين.



بدء اليوم بالصلاة والتسبيح بقيادة كورال الكنيسة "ليكن نور" وشارك في اليوم الأب الدكتور يونان شحاتة راعي الكنيسة، والأب جورج سامي منشط الدعوات، بالإضافة إلى بعض شمامسة الكلية الإكليريكية بالمعادي.



وتضمن اليوم أيضًا عرض لفيديو عن الدعوات من إعداد شمامسة الكلية الإكليريكية، وعقب نهاية الفيديو عرض كل من الإكليريكي ناجي شوقي، والأخت جوليانا خبراتهم حول الدعوة.



كما تم عرض نبذة تتضمن شرح ثمار الإيبارشية البطريركية لعام 2019، ثم اختتم اليوم بالصلاة.