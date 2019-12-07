محمد رمضان "يتيم" يصارع أشقاؤه في "البرنس"

يستعد الفنان محمد رمضان لتصوير أولى مشاهد مسلسله الرمضانى الجديد "البرنس" في 16 ديسمبر الجارى حيث انتهى المخرج محمد سامى من معاينة غالبية أماكن تصوير المسلسل الذى تم الاستقرار على معظم أبطاله.



ويبدأ رمضان تصوير أولى مشاهده فى ديكور منزله بمدينة الإنتاج الإعلامى وتجمعه أولى مشاهد العمل مع غادة عادل وأشقائه.



وتدور أحداث العمل حول "البرنس" والذى يلعب دوره محمد رمضان وهو شخص "يتيم" يفقد والدته، ويدخل في صراع مع أشقائه بالمسلسل.



مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، ومن إنتاج شركة سينرجي، وبطولة محمد رمضان وغادة عادل وروجينا وأحمد زاهر ومي سامى ويشهد المسلسل ثاني تعاون بين المخرج محمد سامى والنجم محمد رمضان فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما مسلسل "الأسطورة" ونال نجاحًا كبيرًا عام 2016.