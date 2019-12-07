حكيم يطرح ألبومه الجديد "الراجل الصح"

يطرح النجم حكيم ألبومه الجديد "الراجل الصح" 17 ديسمبر الحالي، وهو نفس اليوم الذي صدر به أول ألبوماته "نظرة"، الذي حقق نقلة كبيرة في سوق الأغنية، وكان نقطة انطلاق حكيم الفنية.



الألبوم يضم عشر أغنيات صوّر حكيم منها ثلاث أغاني، هي: "سيبونا في حالنا، وقلبي يا ناس، والموضة السنة دي".



الألبوم شارك في تنفيذه عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين والمنتج الفني فايز عزيز، وإنتاج "lion of Egypt hakim".



ويبحث حكيم دائما عن الاختلاف وتقديم أشكال فنية حققت له مكانة خاصة في قلوب الجماهير العربية، ولكن ما زال حكيم يصر على مزيد من النجاحات وبنفس الروح والإصرار، وهذه أسباب تفوقه على قمة الغناء الفني لما يزيد عن ربع قرن.