عودة حركة المرور لطبيعتها بـ"الإسماعيلية - القاهرة" الصحراوى

قالت مصادر أمنية اليوم السبت، إن حركة سير السيارات بطريق " الإسماعيلية - القاهرة " الصحراوي، عادت لطبيعتها بعد أن توقفت لمدة نصف ساعة، إثر حادث تصادم.



وأوضحت مصادر أن حركة مرور السيارات على الطريق توقفت، وعلى الفور تواصل مرور الإسماعيلية، مع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، لمعرفة سبب توقف حركة المرور في الطريق وتبين أن سيارة اصطدمت بشخص أثناء عبوره طريق " الإسماعيلية - القاهرة " الصحراوي، مما أدى لتوقف حركة المرور.



وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث وتم نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج اللازمة، وانتقل رجال المرور إلى مكان الحادث لتسيير حركة السيارات، وتمكنت أوناش المرور من رفع حطام الحادث وعادت حركة المرور لطبيعتها.