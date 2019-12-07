اكتشاف أكثر من 500 قطعة من الآثار الثقافية فى منزل شاعر قديم

اكتشف أكثر من 500 قطعة من الآثار الثقافية في مقر الإقامة السابق للشاعر الصيني القديم سو دون بو، في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، وفقا لما ذكره المتحف المحلي اليوم السبت.



وبعد ثلاثة أشهر من الحفريات، تم العثور على 50 حفرة وتسعة خنادق في المعبد التذكاري للعائلة سو، من بينها 24 حفرة وسبعة خنادق يرجع تاريخها إلى أسرة سونج الإمبراطورية (960-1279).



ويذكر أن الآثار المكتشفة تضم فخاريات وخزف ومنحوتات حجرية وعملات نحاسية، وتعود إلى أسرة سونج الإمبراطورية وأسرة مينج الإمبراطورية (1368-1644) وأسرة تشينغ الإمبراطورية (1644-1911).



ويقع المعبد التذكاري لعائلة سو في مدينة ميشان في سيتشوان، وهو مقر الإقامة السابق لسو شون وولديه، وهم ثلاثة أدباء مشهورين من أسرة سونج الشمالية الإمبراطورية.