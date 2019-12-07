أحدث صيحات المجوهرات فى 2020

تفضل المرأة العصرية، اختيار مجوهرات حديثة لتناسب مع إطلالاتها المختلفة في الأعياد والمناسبات، حيث لا تكتمل إطلالاتها دون المجوهرات، ولهذا نستعرض فى السطور التالية إليك أجمل المجوهرات العصرية من دور الحلي العالمية.



تعد مجموعة "CRUELLA" من علامة "Akillis"، أحدث صيحات المجوهرات، حيث تنوعت القطع ما بين الأحجار الكريمة النفيسة مثل "المرجنيت والروبيليت والأميثيست والأكوامارين المزينة بالألماس".



أما الأقراط، فجاء تصميمها على شكل ألسنة النار من الذهب المرصّع بالألماس الأبيض، والخواتم ذو الأشكال الجديدة اللامعة.



أما مجموعة مجوهرات سمية بكّار، فيمكنك الاختيار من مجموعة من القطع الفاخرة والأنيقة، كهدايا قيمة، خاصة بموسم الأعياد، حيث تجذب تلك المجوهرات المرأة العصرية للدقة في تصميمها.



فيما قدمت "garrard"، أحدث مجموعتها في عالم المجوهرات، مستوحاة من مجوهرات الملكة ألكسندرا، إحدى السيدات الأكثر تأثيرًا في الدار، وتتميز هذه المجموعة بأشكالها المتنوعة المصنوعة من الذهب الأبيض مع ترصيعات أنيقة من الماس اللامع.