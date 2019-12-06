رئيس مصر للألومنيوم يزور دار أجيال لتأهيل ذوي الهمم (صور)

تفقد المهندس محمود علي سالم رئيس مجلس إدارة جمعية العلم والإيمان والعضو المنتدب لشركة مصر للألومنيوم، دار أجيال لتأهيل ذوي الهمم، وذلك اليوم الجمعة.



تأتي الزيارة بهدف الوقوف على سير العمل، والخدمات المقدمة للأطفال وذويهم، من خلال مؤسسة أجيال التعليمية، ولدعم الجهود المبذولة؛ لتطوير العمل بدار "أجيال"، ومن المقرر أن يتم افتتاح ثلاث فصول جديدة، يجري تنفيذها حاليًا، لتطبيق عملية الدمج الجزئي بالدار.



يشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال، تعمل على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها، ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة، والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية في الشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها؛ للمنافسة في الأسواق المحلية.