أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ 664 جنيهًا

استقرت أسعار الذهب في تعاملات، اليوم الجمعة لدى محلات الصاغة، حيث سجل عيار الذهب 21 نحو 664 جنيهًا للجرام، حسب ما صرح به ناجي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية.



أسعار الذهب فى مصر اليوم:

عيار 18 سجل 569 جنيها للجرام



عيار 21 سجل 664 جنيهًا للجرام



عيار 24 سجل 759 جنيهًا للجرام



الجنيه الذهب 5312 جنيهًا.



أوقية الذهب 1474 دولارًا.



كانت أسعار الذهب قد تراجعت في المعاملات الفورية صباح اليوم بنسبة 0.2% إلى 1473.16 دولار للأوقية (الأونصة).



ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1478دولارًا.



وعلى الرغم من بعض الخسائر، فلا يزال المعدن النفيس متجهًا صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، ليرتفع نحو 0.7% منذ بداية الأسبوع.



وبلغ الذهب أعلى مستوى في شهر، عند 1484 دولًارا للأوقية، الأربعاء.