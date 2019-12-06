مسيرات العودة تستأنف فعالياتها اليوم

عقب توقفها لثلاثة أسابيع، تستأنف مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، اليوم الجمعة، فعالياتها في المخيمات شرق قطاع غزة.



ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، الشعب الفلسطينى للمشاركة الواسعة في فعاليات هذه الجمعة بعنوان "المسيرة مستمرة"، داعية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والأجنبية لتغطية الفعاليات.



فيما حذرت الهيئة العليا للمسيرات الاحتلال الإسرائيلى من أية محاولات لاستهداف المسيرة، وفقا لوكالة سوا.



وأكدت الهيئة الوطنية استمرار المسيرات بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية، باعتبارها محطة كفاحية من محطات النضال الفلسطيني المتواصل حتى تحقيق الانتصار برحيل الاحتلال.



من جانبه، هدد الاحتلال الإسرائيلى المواطنين من المشاركة فى أى أعمال عنف وشغب على طول السياج، مشددة على إصابة أى شخص يقترب من السياج الفاصل.