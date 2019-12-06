أول تحرك من الأعلى للإعلام بعد قرار إغلاق "TEN"

وجه الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خطابا إلى رئيس قناة TEN للمطالبة بإحاطة المجلس بالأسباب الحقيقية لوقف بث القناة مع نهاية الشهر الجارى.



وجاء فى خطاب مكرم محمد أحمد، لرئيس قناة "TEN"، أنه لما كانت قناة "TEN" الموقرة إحدى المنابر الإعلامية الرصينة التى تتمتع بالمصداقية والوطنية وتتبنى قضايا مكافحة الإرهاب والتنوير والتجديد فإن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يأسف لإغلاق هذا المنبر الإعلامى.



وأهاب المجلس بإدارة وملاك قناة "TEN" الحفاظ على حقوق جميع العاملين بها وفقا للقانون والأعراف المتبعة.