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إنجي المقدم تتحدث عن علاقتها بإياد نصار والأشياء التي تحسده عليها

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 09:25 م
إنجي المقدم
إنجي المقدم
سناء إسماعيل
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تحدثت الفنانة إنجي المقدم، عن علاقتها بالفنان الأردني إياد نصار، مؤكدة أنها ترتبط به بعلاقة صداقة قوية ومع أسرته.

وقالت خلال لقائها في برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر "نجوم إف إم": "إياد بحترم موهبته جدًا ويوجد ناس معينة بستمتع وأنا بتفرج عليهم وإياد منهم، وطول الوقت كان نفسي أشتغل معه وأشوفه كيف يمثل وأتعلم منه".

وأضافت: "الفرصة جاءت للعمل معه وكان من أهم أسباب موافقتي على حواديت الشانزليزيه، هو إياد وبعده الدور والموضوع، ولم أتخيل أن يكون هناك هذه الكيمياء وبستمتع بكل مشاهدي معه وهو من الممثلين غير الأنانيين نهائيًا، وكثيرًا ما كان يقف في زاوية في المشاهد التي لا تجمعني به ويعطيني كلام كثير جدًا لكي يأتيني نفس الإحساس ونفس المشهد والدموع".

وتابعت: "إياد يمثل بإخلاص والتزام، ولديه أشياء أحسده عليها وهي التكنيك والإحساس، فهو ممثل متمكن ولديه تكنيك عالي جدًا وحاولت أتعلم منه".

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