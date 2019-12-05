عودة أسامة كمال.. بكري يكشف أبرز التغييرات في الخريطة الإعلامية

كشف الإعلامي مصطفى بكري، ملامح الخريطة الإعلامية الجديدة بعد الحديث عن إحداث تغييرات كبيرة على الساحة الإعلامية.



وقال بكري، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الإعلامي خالد أبوبكر يشارك الإعلامية بسمة وهبة في تقديم التوك شو الرئيسي على شاشة أون، بينما ينتقل وائل الإبراشي لتقديم التوك شو الرئيسي على القناة الأولى بالمشاركة مع الإعلامية ريهام السهلي.



ولفت إلى أن حسام الحداد يشارك الإعلامية لبنى عسل البرنامج الرئيسي على شاشة الحياة، وعمرو خليل يشارك ريهام إبراهيم التوك شو الرئيسي على قناة "سي بي سي".



كما رجح عودة أسامة كمال لقناة "القاهرة والناس"، وعودة أماني الخياط لـ"سي بي سي إكسترا"، بينما يقدم الإعلامي نشأت الديهي، برنامج في إحدى القنوات المصرية أو العربية خلال الفترة المقبلة.

