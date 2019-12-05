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جامعة الزقازيق تناقش آخر تطورات علاج سرطان الكبد

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 07:31 م
جريدة الدستور
سارة الوردانى
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نظم قسم طب الأورام بكلية الطب، بجامعة الزقازيق اليوم، فعاليات اليوم العلمي بعنوان "الجديد في علاج سرطان الكبد"، تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور عبدالسلام عيد عميد كلية الطب، وبحضور الدكتورة نهلة الجمال المشرف العام على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالمركز العلمي بمستشفى الجراحة الجديد.

وخلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية أكدت الدكتورة نهلة الجمال، على أهمية هذا اللقاء لمناقشة آخر المستجدات في علاج سرطان الكبد، باعتباره من الموضوعات ذات الأهمية، والتي تحظى باهتمام وجهود الدولة المستمرة للحد منها واتخاذها للعديد من الإجراءات التي أثبتت نجاحها من خلال تنفيذ وإطلاق المبادرات على مستوى الجمهورية، وأهمها حملة 100 مليون صحة للتحليل والكشف الطبي للمواطنين وتوفير العلاج مجانًا، مضيفة أن قسم الأورام من الأقسام الرائدة ويعتبر اليوم فرصة للوصول إلى حلول تساهم في تقديم المساعدة للمواطنين والمجتمع، خاصة أن محافظة الشرقية تسجل نسب مرتفعة في الإصابة بأمراض الكبد، وهو ما يفسر الإقبال وارتفاع نسب التردد على وحدات المسح لفيروس سي.

ومن جانبه أعرب الدكتور فؤاد أبوطالب، رئيس المؤتمر عن سعادته بجميع الحضور من أساتذة طب الأورام ورؤساء الأقسام وضيوف المؤتمر من وزراة الصحة والأحرار التعليمي والمتخصصين من الجهات المختلفة، متمنيا أن يكون يوما علميا متميزا ويخرج بتوصيات مثمرة، حيث يتناول مناقشة وطرح عدد من الموضوعات المهمة على مدى جلستين علميتين، وذلك بمشاركة أساتذة أقسام الباطنة العامة، والمتوطنة، والجراحة العامة، والأشعة التداخلية.

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