ردا على رئيسة النواب الأمريكي.. ترامب: لا أصدقها

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، بسبب هجومها عليه في وقت سابق، اليوم الخميس، ضمن إجراءات عزل ترامب من منصبه من قبل مجلس النواب.



وقال ترامب في تصريح عبر حسابه على موقع "تويتر" مساء اليوم الخميس، تقول بيلوسي إنها "تصلي من أجل الرئيس لكن أنا لا أصدقها"، داعيا إياها إلى مساعدة المشردين في منطقتها.



ويواصل مجلس النواب الأمريكي جلسات عزل ترامب من منصبه إثر اتهامه بالتعاون مع زعيم دولة أجنبية من أجل التأثير على انتخابات الرئاسة المقبلة 2020 لصالحه.



جاءت تحقيقات العزل على خليفة اتصال هاتفي بينه وبين الرئيس الأوكراني يقول الديمقراطيون إنه طلب من نظيره الأوكراني فتح تحقيقات ضد منافسه جو بايدن نائب الرئيس السابق من أجل التأثير على موقفه في الانتخابات الرئاسة.