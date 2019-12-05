حقيقة إلقاء زيوت وشحوم على سور كورنيش الإسكندرية

نفى مصدر مسئول صحة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بشأن إلقاء مجهولين، مواد بترولية "زيوت وشحوم" على سور كورنيش الإسكندرية، بمنطقة محطة الرمل.



وأكد المصدر عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، موضحًا أن الأمر لا يتعدى قيام الأجهزة المعنية بالمحافظة بأعمال النظافة الدورية بالمنطقة المُشار إليها.



وكانت أخبار مغلوطة قد انتشرت عبر المواقع الإلكترونية حول الواقعة، وتم تداولها دون تحرى الدقة وبمعلومات عارية تمامًا من الصحة.