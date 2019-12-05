الخميس 05 ديسمبر 2019 الموافق 08 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

"مستثمرى أكتوبر" تدرس التوسع بأكتوبر الجديدة

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 11:46 ص
جريدة الدستور
أسماء إبراهيم
طباعة
استقبل الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، المهندس مجدى يوسف، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة بمقر الجمعية، لبحث كل أوجه التعاون بين الجانبين فى إطار خطة الدولة لتوسيع وزيادة الاستثمارات بالمدن الجديدة.

حضر اللقاء مع رئيس مجلس الإدارة كل  من المهندس مصطفى عبيد، رئيس لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، والأستاذ عمر الصعيدى، أمين الصندوق، والأستاذة شيماء يوسف، المدير التنفيذى للجمعية.

وشدد خميس على أهمية التعاون بين الجمعية وجهاز مدينة أكتوبر الجديدة، لتلبية متطلبات المستثمرين من أعضاء الجمعية الراغبين فى توسيع استثماراتهم، خاصة فى ظل تشجيع الدولة للصناعة والإنتاج مؤخرًا، مشيرا إلى أن هناك العديد من المصانع الكبرى تفكر حاليًا فى زيادة خطوط الإنتاج الخاصة بها من ناحية وتوسيع أماكن اللوجستيات والتخزين من ناحية أخرى.

وأكد خميس أن مهمة الجمعية هى تعزيز التواصل مع كل الجهات الحكومية للاطلاع على كل الفرص الاستثمارية الجديدة وتشجيع أعضائها على سلك كل الطرق التى تؤدى إلى زيادة الاستثمارات ودفع عجلة الإنتاج والتصدير.

من جانبه استعرض المهندس مجدى يوسف، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، كل الفرص الاستثمارية المتاحة على جمعية مستثمرى أكتوبر، مؤكدًا على تشجيع الدولة بشكل كبير للمستثمر الجاد وتذليل كل العقبات له.

وكشف يوسف لأعضاء جمعية المستثمرين عن تخصيص 10 آلاف فدان للمنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة، تشتمل المرحلة الأولى منها ترفيق 1100 فدان فى الوقت الحالى والانتهاء منها منتصف 2020، مشيرًا إلى أنه تلقى أكثر من 300 طلب حتى الآن من المستثمرين الراغبين فى إقامة منشآت صناعية واستثمارية بالمدينة.

وتشتمل مشروعات الإسكان بالمدينة على 4500 وحدة سكنية لمشروع سكن مصر، وجار تنفيذ 30 ألف وحدة إسكان اجتماعى فى منطقة غرب المطار، وتنفيذ 40 ألف وحدة إسكان اجتماعى بمنطقة الـ800 فدان باستثمارات 9 مليارات جنيه.

بالإضافة إلى استعراض العديد من الفرص الاستثمارية فى قطاعى الخدمات والتجارى بالقرب من التجمعات السكنية الجديدة.

على صعيد متصل، يدرس رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر التقدم بطلب تخصيص 2 مليون متر بالمنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة للجمعية وتوزيعها على المستثمرين، على أن يتم عرض هذا المقترح على مجلس الإدارة منتصف الشهر الجارى، بالإضافة إلى القيام بجولة تفقدية للمدينة مطلع الأسبوع المقبل للتعرف على المدينة وزيارة المنطقة الصناعية بها.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

أول صورة للزوجين المتهمين بالتخلي عن طفليهما

منذ حوالي 6 ساعات

سقوط قتيلين فى حادث إطلاق نار بقاعدة "بيرل هاربر" الأمريكية

منذ ساعتين و 30 دقيقة

يذبح والدته ويهشم رأسها ويقطع يديها في الدقهلية

منذ ساعتين و 41 دقيقة

إقالة رئيس حي صفع عاملاً في الغردقة.. "بياخد كلبه المكتب"

الصور

image description

صور ملكات جمال المراهقات 2019

image description

قافلة خدمية لأهالي قرى أبيس في الإسكندرية

image description

مباراة فوز الزمالك على الشرقية بالثلاثة في كأس مصر

image description

9.3 مليون جنيه تكلفة رصف طرق الداخلة في الوادي الجديد

image description

زيارة فتيات المعهد الأزهري للمركز الاستكشافي للعلوم بأسوان

الأكثر قراءة

يذبح والدته ويهشم رأسها ويقطع يديها في الدقهلية

حقيقة فيديو اعتداء ضابط شرطة على مواطنين في مدينة نصر

قصة قبلة جريئة بين عبد الحليم ونادية لطفي.. «اندمجا ولم يسمعا صرخة المخرج: ستوب»

أول صورة للزوجين المتهمين بالتخلي عن طفليهما

أيام زمان

الوجه السياسي لـ آمال ماهر.. غضب منها مبارك وطلبت وساطة ملك البحرين

قصة قبلة جريئة بين عبد الحليم ونادية لطفي.. «اندمجا ولم يسمعا صرخة المخرج: ستوب»

طرائف مأمون الشناوي.. حكاية المكالمة الضاحكة مع عبدالوهاب

أسرار العقاد.. هكذا علم الملك فاروق وحاول الانتحار لسبب غريب

ads

نجم الساعة

قصة قبلة جريئة بين عبد الحليم ونادية لطفي.. «اندمجا ولم يسمعا صرخة المخرج: ستوب»

الصحة

نصائح مهمة للتغلب على تعب الشتاء

نجاح لقاح جديد للتيفوئيد مع الأطفال

بشرى.. حل جديد للكشف الفوري عن نزيف الدماغ

تطوير تقنية طبية من العسل تحمى من البكتيريا

الرئيس نيوز

"حال سداد المتأخرات" بشرى سارة لأصحاب الأراضي من المجتمعات العمرانية

وزير النقل: لا زيادة بأسعار تذاكر القطارات.. "ومحدش هيركب من غير تذكرة"

السيسى يوافق على اتفاق قرض لشراء 100 جرار جديد لسكك حديد مصر

سفير مصر بالكويت: السيسى يولى اهتماما كبيرا بالقارة الإفريقية

منوعات

مسبار "ناسا" فائق السرعة يكشف مفاجآت عن الشمس

لوس أنجلوس تواجه التلوث بسيارات كهربائية

التغير المناخي هو المسئول عن انخفاض الغطاء الثلجي في العالم

"مسمار" يكلّف مطعمًا للوجبات السريعة غرامة كبيرة

كشكول

مصر والولايات المتحدة الأمريكية يفتتحان مركز التميز في الطاقة بجامعة عين شمس

رئيس جامعة السويس يشهد ختام مهرجان التميز الرياضي الثالث بالجامعة

جامعة القاهرة تعلن تفاصيل إنشاء مركز الموهوبين والمبدعين والنابغين

ننشر البرامج الجديدة بنظام التعليم المدمج بجامعة القاهرة

إسلام سياسي

مدير الملتقى الدولى لـ«الشيخية بالجزائر» التصوف رسالة عالمية...وسنحشد الآلآف فى الإنتخابات الرئاسية..."حوار"

كيف يخطط عناصر داعش بعد مقتل أبو بكر البغدادي؟

داعش يهدد بتنفيذ عمليات إرهابية جديدة في قلب لندن

هجرة أنصار الدواعش من التليجرام لمنصات إعلامية جديدة

مقالات الرأي
ماجد حبته
لبنان.. ومملكة الإيمان!
جلال حمام
أعطى من لا يملك حقًا لمن لا يستحق
صفوت البياضي
الحنين إلى الزمن القديم وعلامة التحذير
دعاء خليفة
أحلام السيد الرئيس
المزيد

الثقافة

غدا.. افتتاح "أيام الثقافة المصرية فى موسكو"

بهاء عبد المجيد ينتظر "القطيفة الحمراء" بمعرض القاهرة للكتاب

"أسلوب موسيقى الباروك" بقصر المانسترلى.. السبت

نشرة "الدستور".. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

صفحتنا ع الفيس بوك