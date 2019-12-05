"مستثمرى أكتوبر" تدرس التوسع بأكتوبر الجديدة

استقبل الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، المهندس مجدى يوسف، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة بمقر الجمعية، لبحث كل أوجه التعاون بين الجانبين فى إطار خطة الدولة لتوسيع وزيادة الاستثمارات بالمدن الجديدة.



حضر اللقاء مع رئيس مجلس الإدارة كل من المهندس مصطفى عبيد، رئيس لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، والأستاذ عمر الصعيدى، أمين الصندوق، والأستاذة شيماء يوسف، المدير التنفيذى للجمعية.



وشدد خميس على أهمية التعاون بين الجمعية وجهاز مدينة أكتوبر الجديدة، لتلبية متطلبات المستثمرين من أعضاء الجمعية الراغبين فى توسيع استثماراتهم، خاصة فى ظل تشجيع الدولة للصناعة والإنتاج مؤخرًا، مشيرا إلى أن هناك العديد من المصانع الكبرى تفكر حاليًا فى زيادة خطوط الإنتاج الخاصة بها من ناحية وتوسيع أماكن اللوجستيات والتخزين من ناحية أخرى.



وأكد خميس أن مهمة الجمعية هى تعزيز التواصل مع كل الجهات الحكومية للاطلاع على كل الفرص الاستثمارية الجديدة وتشجيع أعضائها على سلك كل الطرق التى تؤدى إلى زيادة الاستثمارات ودفع عجلة الإنتاج والتصدير.



من جانبه استعرض المهندس مجدى يوسف، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، كل الفرص الاستثمارية المتاحة على جمعية مستثمرى أكتوبر، مؤكدًا على تشجيع الدولة بشكل كبير للمستثمر الجاد وتذليل كل العقبات له.



وكشف يوسف لأعضاء جمعية المستثمرين عن تخصيص 10 آلاف فدان للمنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة، تشتمل المرحلة الأولى منها ترفيق 1100 فدان فى الوقت الحالى والانتهاء منها منتصف 2020، مشيرًا إلى أنه تلقى أكثر من 300 طلب حتى الآن من المستثمرين الراغبين فى إقامة منشآت صناعية واستثمارية بالمدينة.



وتشتمل مشروعات الإسكان بالمدينة على 4500 وحدة سكنية لمشروع سكن مصر، وجار تنفيذ 30 ألف وحدة إسكان اجتماعى فى منطقة غرب المطار، وتنفيذ 40 ألف وحدة إسكان اجتماعى بمنطقة الـ800 فدان باستثمارات 9 مليارات جنيه.



بالإضافة إلى استعراض العديد من الفرص الاستثمارية فى قطاعى الخدمات والتجارى بالقرب من التجمعات السكنية الجديدة.



على صعيد متصل، يدرس رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر التقدم بطلب تخصيص 2 مليون متر بالمنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة للجمعية وتوزيعها على المستثمرين، على أن يتم عرض هذا المقترح على مجلس الإدارة منتصف الشهر الجارى، بالإضافة إلى القيام بجولة تفقدية للمدينة مطلع الأسبوع المقبل للتعرف على المدينة وزيارة المنطقة الصناعية بها.