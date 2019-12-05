الأمم المتحدة تحذر من عاصفة استوائية شمال الصومال

حذر برنامج إدارة معلومات المياه والأراضي في الصومال، الذي تديره منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، من عاصفة استوائية تتسبب في هبوب رياح قوية وأمطار في جميع أرجاء إقليمي "بونتلاند" و"صوماليلاند" الواقعين شمال الصومال.



وقال البرنامج -حسبما ذكر راديو "شابيلي" الصومالي اليوم الخميس: إنه من المتوقع أن تتحرك العاصفة المتمركزة الآن في شمال المحيط الهندي بالقرب من ساحل إقليم "بونتلاند"، وتعبر المناطق الساحلية في محافظة "مدج" بين مقاطعتي "هبيا" و"إيل" غدًا الجمعة.



وأضاف البرنامج، أنه من المحتمل أن يكون للعاصفة تأثير مدمر في حال وصولها للبلاد، حيث من المتوقع أن تتسبب الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات عارمة في بعض المناطق من بينها "مدج" و"نوجال" و"باري" و"سناج" بداية من غد الجمعة.