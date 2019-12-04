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توك شو

تيم حسن دكتور قانون يتورط في العديد من الجرائم بمسلسله الجديد

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 08:25 م
تيم حسن
تيم حسن
سناء إسماعيل
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يطل الفنان السوري تيم حسن، على جمهوره هذا العام بشخصية جديدة، على خلاف شخصية "الهيبة" التي اعتاد عليها الجمهور خلال السنوات الماضية.

وكشف برنامج MBC Trending، والمذاع عبر فضائية MBC 4، عن أن تيم حسن، يؤدي خلال المسلسل شخصية العميد نادر جوخدار، وهو محاضر في كلية القانون، ويتورط في ارتكاب عدد من الجرائم.

وقال باسم السلكا، مخرج العمل، إن القصة كان يخطط لها منذ أكثر من عام، ويقوم المسلسل على الجريمة والغموض، وفكرة العمل هي الخروج عن المسار بشخصياته كاملة، فكل شخصية تخرج عن المسار بكلمة أو موقف وبعدها لا تعود لحياتها السابقة.

وأضاف: "المسلسل يبدأ بحكاية في الحلقات الأولى، يشترك العميد بشكل أو آخر مع بطلة العمل ويحدث لديه ولديها بكل موقف أو باب يفتحه تغيير مسار".

من جهتها قالت الفنانة غريس الأحمر، إنها تؤدي شخصية سمر، والتي تعيش في المخيم وزوجها مختفٍ وتتعرض للكثير من التحرش وابنها يتعرض للأمراض.

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