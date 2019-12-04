مكرم محمد أحمد: حفتر حقق مكاسب تدعو لقلق أردوغان والسراج

قال الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مصر والإمارات تساند حفتر، قائد قوات شرق ليبيا، ومعه الشرق بأكمله وجزء كبير من الجنوب والغرب ويتمتع بشعبية كبيرة وحقق مكاسب تدعو لقلق أردوغان والسراج.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "حديث المساء"، مع الإعلامية ياسمين عز، المذاع عبر فضائية MBC مصر، أن حفتر موجود ومحاصر طرابلس منذ فترة، ولكن مع إمدادات أردوغان التي تصل لهذه المناطق وكثرة إنفاقه تتأخر المعارك وتستهلك جهدا وأموالا ضخمة، مشيرا إلى أنه لا أحد يضع في اعتباره أن هناك وطنًا ومسئولية قانونية.



وتابع: "المجتمع الدولي يعلم أن أردوغان، شخصية انتهازية يُحسن ابتزاز مواقف الدول، مثل ما رأيناه واقفًا على الحدود الشمالية لسوريا يسرب المهاجرين القادمين من الدول الأوروبية من داعش إلى داخل حدود سوريا والعراق ويهدد أوروبا باللاجئين السوريين يدقون أبواب أوروبا"، مستكملا، أعتقد أنه سبب أساسي من أسباب نمو اليمين المتطرف الشعبوي الذي يعادي العرب والمهاجرين ويطلب غلق أبواب الهجرة تمامًا.

