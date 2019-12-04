الأربعاء 04 ديسمبر 2019 الموافق 07 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مكرم محمد أحمد: حفتر حقق مكاسب تدعو لقلق أردوغان والسراج

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 06:57 م
مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
سناء إسماعيل
طباعة
قال الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مصر والإمارات تساند حفتر، قائد قوات شرق ليبيا، ومعه الشرق بأكمله وجزء كبير من الجنوب والغرب ويتمتع بشعبية كبيرة وحقق مكاسب تدعو لقلق أردوغان والسراج.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "حديث المساء"، مع الإعلامية ياسمين عز، المذاع عبر فضائية MBC مصر، أن حفتر موجود ومحاصر طرابلس منذ فترة، ولكن مع إمدادات أردوغان التي تصل لهذه المناطق وكثرة إنفاقه تتأخر المعارك وتستهلك جهدا وأموالا ضخمة، مشيرا إلى أنه لا أحد يضع في اعتباره أن هناك وطنًا ومسئولية قانونية.

وتابع: "المجتمع الدولي يعلم أن أردوغان، شخصية انتهازية يُحسن ابتزاز مواقف الدول، مثل ما رأيناه واقفًا على الحدود الشمالية لسوريا يسرب المهاجرين القادمين من الدول الأوروبية من داعش إلى داخل حدود سوريا والعراق ويهدد أوروبا باللاجئين السوريين يدقون أبواب أوروبا"، مستكملا، أعتقد أنه سبب أساسي من أسباب نمو اليمين المتطرف الشعبوي الذي يعادي العرب والمهاجرين ويطلب غلق أبواب الهجرة تمامًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفوضية اللاجئين ومنظمة الهجرة تطالبان أوروبا بمعالجة قضية غرق المهاجرين بالبحر المتوسط

حبس عامل سنتين وكفالة 2000 جنيه لتزويره توقيع على شيك بالبساتين

سلمان الدوسري يكتب.. العزلة تخنق تركيا

مراد مكرم يشارك فى بطولة فيلم عالمى

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل الحالة الصحية لـ تركى آل الشيخ

منذ أقل من ساعتين

بعد أنباء انفصالهما.. أصالة مع طارق العريان من جديد (فيديو)

منذ يوم

"الجزارين": انخفاض أسعار اللحوم في الأسواق

منذ حوالي 6 ساعات

لماذا غاب سعد الصغير عن جنازة شعبان عبدالرحيم؟

الصور

image description

توافد النجوم لحضور حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي

image description

صور جنازة شعبان عبدالرحيم

image description

جامعة المنصورة تستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

image description

بالأسماء.. مصابو حادث المركب المحترق بالبحر الأحمر

image description

السكرتير العام لسوهاج يشهد احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة

الأكثر قراءة

"متحرش دولي".. فضيحة الإيحاءات الجنسية لعبد الله رشدي مع السيدات

بعد أنباء انفصالهما.. أصالة مع طارق العريان من جديد (فيديو)

تفاصيل العثور على جثة مُسن مذبوحًا داخل مسكنه بالمعادى

"نوف".. قصة قطرية هربت إلى لندن وفضحت "نظام تميم"

أيام زمان

طرائف مأمون الشناوي.. حكايات المكالمة الضاحكة مع عبد الوهاب

أسرار العقاد.. هكذا علم الملك فاروق وحاول الانتحار لسبب غريب

"إفيهات" شعبان عبدالرحيم.. «كنت بلم الحشيش من ورا الكمين»

كانت كلمة السر في حياته.. كيف تحدث شعبان عبدالرحيم عن زوجته؟

ads

نجم الساعة

طرائف مأمون الشناوي.. حكايات المكالمة الضاحكة مع عبد الوهاب

الصحة

5 أطعمة تسهم فى النوم العميق ليلاً

علامة في العين تكشف احتمال الإصابة بسرطان الرئة

أفضل أنواع الفاكهة لعلاج البدانة والكولسترول

كيف يؤثر السكرى على البشرة؟

الرئيس نيوز

رسميا.. إيقاف مصر لمدة عامين عن بطولات رفع الأثقال

بقرار جمهوري.. تعيين عميدين بجامعتي طنطا والسادات

اتفاق لتوريد خدمات المدن الذكية في العاصمة الإدارية

أزمة في البرلمان بسبب "الهابي لاند"

منوعات

"ناسا" توضح ظاهرة طبيعية تحت درب التبانة

19 مجرة دون مادة مظلمة

دراسة توضح خطورة صبغة الشعر على الصحة

السمنة المفرطة تؤثر على كل عضو بالجسم

كشكول

"آداب المنوفية" تناقش معالجة الإعلام الإيراني للقضايا العربية

جامعة الزقازيق تبحث تعزيز برتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع

جامعة أسيوط: إجراءات حاسمة لمواجهة تخلف الطلاب عن سداد الرسوم الدراسية

رئيس جامعة بني سويف يحيل طلاب بتربية رياضية للتحقيق

إسلام سياسي

هجرة أنصار الدواعش من التليجرام لمنصات إعلامية جديدة

خبير أمني يكشف أسرار استهداف داعش لشمال العراق

ياسر برهامي يدعم حملة "عاشروهن بالمعروف'

خناقة جديدة بين عاصم عبدالماجد وآيات عرابي بسبب الجماعة الإسلامية

مقالات الرأي
ماجد حبته
بلومبيرج.. درجة ثالثة!
منى رجب
مستقبل الطفل بعد 30 عامًا من الاتفاقية الدولية
د.مينا بديع عبدالملك
اختيار الله لقائد العمل الروحى واختيار البشر
لينا مظلوم
شباب وشباب.. وما بينهما سياسة
المزيد

الثقافة

انطلاق معرض "أثاث ثنائى اللغة" بالمعادى.. الجمعة

"The Godfather" بقصر ثقافة السينما.. غدًا

من أبوحمزة المصري لعثمان خان.. كيف وفرت لندن حواضن آمنة للإرهاب؟

قافلة "عيالنا" تختتم فعالياتها بالوادي الجديد

صفحتنا ع الفيس بوك