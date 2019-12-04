الصين: تمويل مشروعات البنية التحتية في السلفادور

تعتزم الصين تمويل عدد من مشروعات البنية التحتية الكبرى في السلفادور، في إطار زيادة الحضور الاقتصادي للصين في أمريكا اللاتينية.



ونقل بيان للرئاسة السلفادورية، عن نايب بوكيلي رئيس السلفادور قوله خلال زيارته للعاصمة الصينية بكين خلال الأسبوع الحالي: "لن نندم على هذه العلاقة الممتازة التي ستؤتي ثمارها للشعبين"، وتضم قائمة المشروعات التي تعتزم الصين تمويلها ملعبا رياضيا ومكتبة وطنية ومحطة لمعالجة المياه.



وكتب بوكيلي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: إن التمويل "ليس قرضا وإنما منحة، وستكون كل المنشآت مملوكة للسلفادور".



ولم يتم الكشف عن قيمة استثمارات هذه المشروعات، وكانت السلفادور قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان، العام الماضي، التي تعتبرها الصين إقليما منشقا.