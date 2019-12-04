بورصة وول ستريت ترتفع عند الفتح بعد تقرير يحيي آمال اتفاق تجاري
الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 05:35 م
ارتفعت الأسهم الأمريكية عند الفتح، اليوم الأربعاء، بعد تقرير بأن الولايات المتحدة والصين تقتربان من توقيع "المرحلة 1" من اتفاق للتجارة.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 131.82 نقطة، أو 0.48 %، إلى 27634.63 نقطة، بينما ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 10.30 نقطة، أو 0.33%، إلى 3103.50 نقطة.
وقفز المؤشر ناسداك المجمع 36.80نقطة، أو0.43%، إلى 8557.45 نقطة.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 131.82 نقطة، أو 0.48 %، إلى 27634.63 نقطة، بينما ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 10.30 نقطة، أو 0.33%، إلى 3103.50 نقطة.
وقفز المؤشر ناسداك المجمع 36.80نقطة، أو0.43%، إلى 8557.45 نقطة.