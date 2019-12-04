الأربعاء 04 ديسمبر 2019 الموافق 07 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بورصة وول ستريت ترتفع عند الفتح بعد تقرير يحيي آمال اتفاق تجاري

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 05:35 م
جريدة الدستور
طباعة
ارتفعت الأسهم الأمريكية عند الفتح، اليوم الأربعاء، بعد تقرير بأن الولايات المتحدة والصين تقتربان من توقيع "المرحلة 1" من اتفاق للتجارة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 131.82 نقطة، أو 0.48 %، إلى 27634.63 نقطة، بينما ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 10.30 نقطة، أو 0.33%، إلى 3103.50 نقطة.

وقفز المؤشر ناسداك المجمع ‭ ‬36.80نقطة، أو0.43%، إلى 8557.45 نقطة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

البنك المركزى: إعفاء المصانع المتعثرة من 31 مليار جنيه فوائد

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل الحالة الصحية لـ تركى آل الشيخ

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل جديدة في تخلي طبيب وزوجته عن طفليهما بحضانة أوسيم

منذ يوم

إيقاف أستاذين جامعيين ببنى سويف عن العمل لاحتواء كتابين على إيحاءات جنسية

الصور

image description

توافد النجوم لحضور حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي

image description

صور جنازة شعبان عبدالرحيم

image description

جامعة المنصورة تستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

image description

بالأسماء.. مصابو حادث المركب المحترق بالبحر الأحمر

image description

السكرتير العام لسوهاج يشهد احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة

الأكثر قراءة

"متحرش دولي".. فضيحة الإيحاءات الجنسية لعبد الله رشدي مع السيدات

تفاصيل العثور على جثة مُسن مذبوحًا داخل مسكنه بالمعادى

«ملقوش حد يستلمه».. اللحظات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

تفاصيل جديدة في تخلي طبيب وزوجته عن طفليهما بحضانة أوسيم

أيام زمان

"إفيهات" شعبان عبدالرحيم.. «كنت بلم الحشيش من ورا الكمين»

كانت كلمة السر في حياته.. كيف تحدث شعبان عبدالرحيم عن زوجته؟

لهذا السبب استخدم شعبان عبد الرحيم كلمة «إيييييييه» في أغنياته

حكايتي مع «المكوى».. أسرار عن طفولة شعبان عبدالرحيم

ads

نجم الساعة

"إفيهات" شعبان عبدالرحيم.. «كنت بلم الحشيش من ورا الكمين»

الصحة

علامة في العين تكشف احتمال الإصابة بسرطان الرئة

أفضل أنواع الفاكهة لعلاج البدانة والكولسترول

كيف يؤثر السكرى على البشرة؟

مواقع التواصل تحفز مشكلة صحية غير متوقعة لدى الأطفال

الرئيس نيوز

وظيفة بالبرنامج وعمرة.. "إعلام المصريين" تستجيب لمطالب ضيفة "أحلى أكله"

ترامب وأردوغان يجتمعان على هامش قمة الناتو

"شخشخ جيبك وإديله".. نصيحة صادمة من مبارك لعبدالله صالح عام 1993

"محلية البرلمان" توصى بتشكيل لجنة لحل أزمة أهالي "منية النصر"

منوعات

19 مجرة دون مادة مظلمة

دراسة توضح خطورة صبغة الشعر على الصحة

السمنة المفرطة تؤثر على كل عضو بالجسم

دراسة: المسافات الطويلة للموظفين تخفض التوتر

كشكول

"أعرف بلدك" ندوة تثقيفية لطلاب مدرسة الشهيد سمير إسماعيل بالوادى الجديد

كفر الشيخ الأزهرية تستعد لزيارات هيئة الجودة بتنظيف المعاهد

"السلام وأثره في المجتمع ".. ندوة من خريجي الأزهر للطلاب الوافدين

رئيس منطقة الإسكندرية يكرّم إدارة رياض الأطفال

إسلام سياسي

هجرة أنصار الدواعش من التليجرام لمنصات إعلامية جديدة

خبير أمني يكشف أسرار استهداف داعش لشمال العراق

ياسر برهامي يدعم حملة "عاشروهن بالمعروف'

خناقة جديدة بين عاصم عبدالماجد وآيات عرابي بسبب الجماعة الإسلامية

مقالات الرأي
ماجد حبته
بلومبيرج.. درجة ثالثة!
منى رجب
مستقبل الطفل بعد 30 عامًا من الاتفاقية الدولية
د.مينا بديع عبدالملك
اختيار الله لقائد العمل الروحى واختيار البشر
لينا مظلوم
شباب وشباب.. وما بينهما سياسة
المزيد

الثقافة

معرض "أثاث ثنائي اللغة"

"The Godfather" بقصر ثقافة السينما.. غدًا

من أبوحمزة المصري لعثمان خان.. كيف وفرت لندن حواضن آمنة للإرهاب؟

قافلة "عيالنا" تختتم فعالياتها بالوادي الجديد

صفحتنا ع الفيس بوك