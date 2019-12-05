الفرق بين الأنفلونزا ونزلات البرد.. طبيب يوضح

يصاب الكثير من الأشخاص بعدة أعراض خاصة خلال تغيير الفصول، منها الشعور بانسداد الأنف، ثم السعال الجاف، ثم الشعور بالصداع، وعدم الراحة في أنحاء الجسم، تلك هي أعراض الإصابة بالأنفلونزا، يتحدث لـ"الدستور" اليوم الدكتور محمود العوضي، استشاري الأمراض الصدرية عن الفرق بين الأنفلونزا ونزلات البرد وعن أعراض كل منهما.



يقول الدكتور محمود: "الأنفلونزا عدوى فيروسية، سريعة الانتشار لأنها تنتقل عن طريق الهواء، عن طريق السعال أو العطس أو التحدث، وعلى الأسطح، وفي حالة التعرض للفيروس، فهناك فرصة بنسبة 50% للإصابة بالمرض، حتى لو تم الحصول على اللقاح مسبقا، إلا أن ما يفعله اللقاح هو البقاء بصحة جيدة أثناء الإصابة، وتميل أعراض الأنفلونزا إلى الظهور خلال يومين إلى سبعة أيام، وربما يتعرض بعضهم لخطر أكبر، لأن الحالة المرضية تتضاعف لديهم لتشمل الالتهاب الرئوي، أو التهابات الأذن أو التهابات الجيوب الأنفية، أو التهابات الشعب الهوائية".



ويضيف: "بشكل عام لا يستغرق الأمر سوى بضعة أيام حتى يتم الشفاء، ولكن إن كان الشخص يعاني من أعراضٍ مثل الصداع وآلام الجسم والأعراض المعوية مثل الغثيان والقيء أو الإسهال، فإن ذلك قد يستغرق أسبوعين على الأقل حتى تحل عنه جميع الأعراض، ويمكن تقسيمها كالآتي:

مشاكل في المعدة: من يوم إلى ثلاثة أيام.

الصداع: من يوم إلى ثلاثة أيام.

الحمى: ثلاثة إلى سبعة أيام.

آلام الجسم: ثلاثة إلى خمسة أيام.

التعب: من أسبوع إلى أسبوعين.

السعال: من أسبوع إلى أسبوعين.



ومن المحتمل أن يستغرق الشخص الذي يعاني من مرض كامن مثل "الربو" أو "مرض السكري" أو "مرض الانسداد الرئوي" وقت أطول للتعافي، وننصح نحن كأطباء المرضى بالبقاء في المنزل لمدة تتراوح بين يوم أو يومين، من أجل حماية أنفسهم والآخرين، لأنهم وقتها سيكونوا مصدر معدي".



ويستكمل: "بالرغم من وجود بعض الأعراض المتداخلة، إلا أن نزلات البرد والأنفلونزا مرضان منفصلان، فنزلات البرد عادة هي أكثر اعتدالًا من الأنفلونزا، وعادة تتلاشى أعراضها في غضون أيام وتميل إلى أن تأتي بشكل أسرع ما تكون عليه الأنفلونزا، فيما قد تستمر أعراض الإنفلونزا لبضعة أسابيع".