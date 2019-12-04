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اقتصاد

أسعار النفط اليوم.. "برنت" بـ60.82 دولار للبرميل

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 02:23 ص
جريدة الدستور
سيد ابراهيم
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تراجعت أسعار النفط فى بداية التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء، إلى نحو 0.5%، وذلك عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي حطمت الآمال التجارية وكانت بمثابة صدمة للأسواق العالمية، بشأن تأجيله عقد صفقة تجارية مع الصين إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية 2020.

وتراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير إلى 60.82 دولار للبرميل، بينما زاد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير بنحو 34 سنتًا مسجلًا 56.44 دولار للبرميل.

وتوقع بنك "جي.بي.مورجان" أن تقوم أوبك وحلفاؤها بخفض إنتاج النفط بنحو 1.5 مليون برميل يوميًا حتى نهاية العام المقبل.

وينتظر المستثمرون نتائج اجتماع منظمة الدول المصدرة "أوبك" غدًا الخميس 5 ديسمبر الجاري في فيننا على أن يعقبه اجتماعًا آخر مع منتجي الخام الحلفاء من غير الأعضاء في أوبك، وذلك لمناقشة اتفاقية مستويات إنتاج الخام.

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