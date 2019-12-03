صالون بورسعيد الثقافي يحتفل بأعياد الطفولة

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة الصالون الثقافي الشهري بفرع ثقافة بورسعيد بمناسبة أعياد الطفولة.



ناقش القضايا المتعلقة بالأطفال من أهمها قضايا العنف الأسري وقضايا التحرش سوء من الأقارب أو من خارج نطاق الأسرة، وما قدمته الدولة من قوانين لحماية الأطفال من هذه المشاكل وأيضا توفير خط ساخن لنجده الطفل، وذلك بمدرسة القناة الإعدادية بحضور سوسن حبيش وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببورسعيد وعزه الشاعر مدير مدرسة القناه، بالإضافة فقرة شعرية للشاعر محمد عبد الرؤوف، وهالة الجباس.



عقد بيت ثقافة الهيئة محاضرة بعنوان "تنمية مهارات التركيز لدي الطفل المعاق"، وذلك بجمعية حق أولادنا ببورفؤاد، ألقاها محمد السرجاني تناول فيها طرق التعامل علي لفت إنتباه الطفل وقياس التركيز، والاستعانة ببعض مستلزمات المنزل كالمعلقة الصغيرة لبيان حركة تحكم الطفل عند حمل هذه الأشياء، كما أقام بيت ثقافة أم خلف ورشة حكي بعنوان "الأرض تعلمنا" تنفيذ ماجدة برايه.