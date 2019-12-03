وزير الخزانة البرازيلي يعلن عزمه الاستمرار في منصبه

أعلن وزير الخزانة البرازيلي مانسويتو ألميدا، اليوم الثلاثاء، إنه سوف يظل في منصبه، لكنه قال "إن

هذه الأمور تتغير.. وإنه لا يرغب ولا يريد أن يشيخ وهو في الحكومة".



ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن ألميدا القول إنه في حالة اختياره لرئاسة المجلس المالي، فإنه يخطط لشغل كلا المنصبين.



أضاف ألميدا، أنه في حالة عدم تمكنه من شغل المنصبين، فإنه سيتحدث إلى وزير المالية باولو جيديس حول كيفية المضي قدما.



وتابع ألميدا إن جيديس سيكون آخر وزير يعمل معه، لكنه قال إنه لا يستطيع تحديد المدة التي سيبقى فيها كوزير للخزانة.



ونفى ألميدا وجود أي صراع مع أعضاء فريق الاقتصاد الآخرين ومن بينهم السكرتير الخاص لوزارة المالية والديري رودريجز.