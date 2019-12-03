سلوى خطاب تكشف أسرارها الفنية في "لدينا حكايات أخرى".. الخميس

تحل الفنانة سلوى خطاب، ضيفة على برنامج "لدينا حكايات أخرى"، مع الإعلامية أماني القصاص، والمذاع عبر فضائية "النهار"، الخميس المقبل.



وتكشف سلوى خطاب، خلال الحلقة عن أسرارها الفنية وسر الجرأة التي تتخذها في قرارتها والأدوار التي قدمتها.



كما تشهد الحلقة العديد من أخبارها الفنية والأعمال التي تشارك بها خلال الوقت الحالي.

