ننشر طرق وشروط الحصول على قرض السيارة

تقدم البنوك منتجات متعددة للحصول على قرض السيارة سواء الجديدة أو المستعملة، على اعتبار أن قرض السيارة هو الأكثر رواجا بين القروض الشخصية.



ورصد "الدستور" طرق الحصول على تمويل السيارة من بنكين



بنك الإمارات دبي الوطني

يقدم قرض السيارة، ببرامج تمويل مختلفة تناسب كافة الفئات، من العاملين بالقطاع العام والخاص، بقيمة تمويل تصل إلى 1500000 جنيه، وفترة سداد تصل إلى 7 سنوات، ومعدل فائدة متناقص يبدأ من 23%.



المزايا والخصائص:

• مبلغ القرض يصل إلى 1500000 جنيه للعملاء بضمان تحويل المرتب 500000 جنيه دون تحويل (للذين يعملون لحسابهم الخاص).



• فترة سداد مرنة للقروض تبدأ من 12 شهرا وتصل إلى 84 شهر (7سنوات).



• معدل فائدة متناقص يتحدد وفقا لفترة السداد كالتالي:



- إذا كانت فترة السداد من 12 شهرا وحتى 5 سنوات 22٪.



- إذا كانت فترة السداد من 12 شهرا وحتى 7 سنوات 23٪.



• يتم دفع 2% من قيمة القرض بحد أدنى 550 جنيه مصاريف إدارية.



كريدي أجريكول



يقدم قرض السيارة الجديدة بأسهل وأسرع الإجراءات بتمويل يصل إلى مليون جنيه، وفترة سداد تصل إلى 7 سنوات.



الخصائص والمميزات:



- تمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة.



- قيمة التمويل تصل إلى 1000000 جنيه مصرى.



- فترة السداد تبدأ من 6 أشهر إلى 7 سنوات.



شروط الحصول على القرض:



- ألا يقل سن العميل عن 21 عامًا ولا يزيد على 65 عامًا.



- مصريين فقط.



- كشف حساب بنكي لمدة 12 شهرًا.