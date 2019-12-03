ترامب يلتقي الأمير تشارلز في لندن وبريطانيون ينددون بقدومه

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، مساء الثلاثاء، إلى منزل كلارينس لتناول الشاي مع الأمير البريطاني تشارلز وزوجته، وذلك ضمن زيارته إلى بريطانيا لحضور قمة حلف شمال الأطلنطي "ناتو".



وأوضحت صحيفة ميرور البريطانية أن دونالد ترامب يجتمع مع أمير ويلز هذا المساء، بينما يقوم موظفو التأمين الصحي في بريطانيا بتنظيم مظاهرة خارج قصر باكنجهام مقر الملكة إليزابيث الثانية لمطالبة الولايات المتحدة برفع يدها عن برنامج الخدمات الصحية في بريطانيا، وسط محادثات التجارة بين واشنطن ولندن في ظل استعداد المملكة للخروج من الاتحاد الأوروبي.



أشارت الصحيفة إلى أن ترامب سيحضر قمة الناتو ويلتقي برئيس الوزراء بوريس جونسون والملكة خلال فترة الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام.



وقالت الصحيفة إن هذه الزيارة تعد الثالثة لترامب إلى بريطانيا منذ توليه منصبه.



ونفى الرئيس الأمريكي اليوم اتهامات حزب العمال بأن الولايات المتحدة تريد وضع برنامج التأمين الصحي البريطاني على طاولة المفاوضات التجارية الثنائية بين البلدين قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.