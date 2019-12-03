لهذا السبب استخدم شعبان عبد الرحيم كلمة «إيييييييه» في أغنياته

الرحيم - يسجل الكلمات على شريط كاسيت كي يحفظها.



وأشار "عزو" إلى أنه كان يلقن شعبان عبدالرحيم كلمات الأغاني أثناء تسجيلها في الاستديو، ولكي يستمع إلى الكلمات على مهل، يضطر إلى التوقف فمن هنا جاءت لزمته الغنائية "إيييييييييه".

البداية

"كداب يا خيشة راعي الأصول، خليك رجولة مع دول ودول" هي كلمات شريط الكاسيت الذي أصبح من خلاله الفنان الشعبي شعبان الرحيم مطربًا معروفًا لدى الناس.

في البداية بدأ شعبان عبدالرحيم يغني وعمره 15 عامًا، في منطقته "الشرابية" أمام الناس، حيوه وشجعوه وصفقوا له، فانتقل من مهنته "مكوجي" إلى مهنة أخرى كمطرب شعبي.

غنى في البداية الأغنيات التي سمعها وأحبها سائقو الميكروباصات، أمثال أغنية "أحمد حلمي اتجوز عايدة، كتب الكتاب الشيخ رمضان".

قال المؤلف الغنائي حسن عزو، إن الفنان الشعبي شعبان عبدالرحيم لم يكن يجيد القراءة أو الكتابة، وهو ما ذكره شعبان عبدالرحيم في حوار تليفزيوني له أن أحد أبنائه كان يقرأ له كلمات الأغاني كي يحفظها، وإذا كان هو مؤلف الكلمات - شعبان عبد