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عالم

إطلاق سلسلة قنوات سعودية جديدة: هدفنا الريادة العربية

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 07:20 م
وزير الإعلام السعودي،
وزير الإعلام السعودي، تركي بن عبدالله الشبانة،
محمد عمر
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كشف وزير الإعلام السعودي، تركي بن عبدالله الشبانة، عن مشروع لإنشاء قنوات تليفزيونية وإذاعية خاصة في كل منطقة رئيسية من مناطق المملكة، كما سيتم تفعيل قناة تليفزيونية ناطقة باللغة الإنجليزية قريبًا، لخدمة أكثر من 14 مليون أجنبي في البلاد.

وقال الشبانة، في كلمة له خلال منتدى الإعلام السعودي المقام بالرياض بعنوان (الإعلام السعودي والمرحلة الجديدة)، إن دور وزارة الإعلام هو إبراز جهود وإنجازات المملكة وتفعيل وبناء ومساندة قطاع الإعلام بالمملكة ليكون محترفًا، حيث تهدف الوزارة لأن تكون المملكة "قبلة الإعلام العربي"، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار الوزير إلى وجود مشروع لتطوير قنوات هيئة الإذاعة والتليفزيون وجعلها أكثر تخصصًا إخباريًا ودراميًا واقتصاديًا ورياضيًا بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وأكد أهمية تطوير الدراما السعودية، لذا يتم العمل على مشروع ضخم بهذا المجال، وأن الباب مفتوح لكل المنتجين وكتاب الدراما المبدعين لتقديم أعمالهم، وأن دعم الإنتاج السعودي الدرامي أولوية في هيئة الإذاعة والتليفزيون، نافيًا وجود توجه لإغلاق قناة SBC، لأنها ستكون الذراع الدرامية الأساسية للمملكة مستقبلًا، داعيًا المؤسسات الإعلامية السعودية خارج المملكة للعودة وسيتم تقديم التسهيلات اللازمة لهم.

وكشف وزير الإعلام عن إطلاق منصة إخبارية "ديجيتال" في الربع الأول من العام القادم بلغتين العربية والإنجليزية، وستكون في شهر نوفمبر تزامنًا مع قمة مجموعة العشرين بأكثر من لغتين، كما سيتم تفعيل قناة تليفزيونية ناطقة باللغة الإنجليزية قريبًا لخدمة أكثر من 14 مليون أجنبي بالمملكة.

وأوضح الشبانة أن وزارة الإعلام لديها مشروع تدريبي لاكتشاف المواهب الصحفية بالشراكة مع جامعات ومعاهد عالمية، وذلك لصناعة الإعلاميين السعوديين المحترفين، مؤكدا أن المملكة تعيش حاليا انفتاحا وتطورا في المجالات كافة، والإعلام من ضمن المجالات التي شهدت هذا التطوير والانفتاح.

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