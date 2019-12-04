موعد انتهاء عادل إمام من تصوير "فالنتينو"

قارب النجم عادل إمام، من إنهاء تصوير أحداث مسلسله الجديد "فالنتينو"، والمنتظر عرضه خلال شهر رمضان 2020، وذلك بعد غيابه العام الماضي عن الدراما الرمضانية.



ويصور الزعيم مشاهد العمل في عدة لوكيشنات داخلية بإحدى المدارس وإحدى فيلات السادس من أكتوبر، بالإضافة إلى اللوكيشن الرئيسي بمدينة الإنتاج الإعلامي، حيث إنه من المتوقع أن ينتهي من تصوير العمل بشكل كامل خلال أسبوعين.



ودخل المخرج رامي إمام، في إنهاء أعمال المونتاج الخاص بالعمل، من أجل إنهائه بشكل كامل، ليصبح أولى الأعمال المنتهي تصويره؛ انتظارًا لعرضه في أيام الشهر الكريم.



مسلسل "فالنتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، بطولة عادل إمام، ودلال عبدالعزيز، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، وسليمان عيد، وحمدي الميرغني.