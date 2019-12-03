صلاح عبدالله ينعى شعبان عبدالرحيم: "لن أنساك يا طيب القلب"

نعى الفنان صلاح عبدالله، الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز الـ 62 عامًا بعد صراع مع المرض.



ونشر صلاح عبدالله، صورة جمعته بالفنان الراحل عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "هو أول من أطلق عليا "عم صلاح"، كان جدع وشهم وابن بلد لمّاح، كان ذكي بالفطرة وعاشق للحياة والنجاح".



وأضاف: "عرفته من 20 سنة ولي معه حكاوي ونوادر لن أنساها، في رعاية الله يا طيب القلب يا خفيف الظل يا حبيب الكُل شعبان عبدالرحيم".



يذكر أن الفنان شعبان عبد الرحيم، كان قد تعرض لأزمة صحية نقل على إثرها لمستشفى المعادي العسكري، والذي نقل إليه بعد قدومه من السعودية بيوم واحد.

