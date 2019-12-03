رسالة من الملك سلمان لرئيس الإمارات بشأن القمة الخليجية

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة خطيّة للشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات، لدعوته لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي.



وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" إنه قام بتسليم الرسالة الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف بن راشد الزياني، وذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي له اليوم في دبي.



وتستضيف الرياض القمة الخليجية يوم 10 ديسمبر الجاوي، وستتناول العديد من الملفات على رأسها مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون الخليجي وسط تقارير كويتية عن وجود مساع قوية من أجل إنهاء الأزمة الخليجية المستمرة منذ يونيو 2017 ضد قطر.