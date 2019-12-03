ترامب يعرب عن أمله في حل مشكلة الضريبة الرقمية مع فرنسا

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقاء مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش اجتماع قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في لندن، الثلاثاء، عن أمله في التوصل إلى حل للخلاف القائم بين واشنطن وباريس بشأن الضريبة الرقمية الفرنسية.



ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن ترامب القول:"إما أن تنجح المحاولات، أو أننا سننجح في التوصل إلى ضريبة مفيدة للطرفين".



أضاف ترامب: "هذه الضريبة الافتراضية ستكون كبيرة.. لست متأكدًا من أنها ستصل إلى ذلك، ولكنها قد تكون كذلك".



وقالت الحكومة الفرنسية إن الاتحاد الأوروبي تعهد في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، بأنه "سيتصرف ويرد بصورة موحدة" فيما يتعلق بالخلاف القائم بين واشنطن وباريس بشأن تلك الضريبة، والتهديدات الأمريكية بفرض رسوم عقابية على منتجات فرنسية تصل قيمتها إلى 4ر2 مليار دولار.



قال دانييل روزاريو المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لشئون التجارة، إن المفوضية على تواصل وثيق بالسلطات الفرنسية للنظر في خطواتها التالية.