الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 الموافق 06 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جبران باسيل: مستعد لأي شيء من أجل تشكيل الحكومة الجديدة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 06:27 م
جبران باسيل
جبران باسيل
محمد عمر
طباعة
قال جبران باسيل، وزير الخارجية اللبناني، زعيم التيار الوطني الحر إنه على استعداد لأي شيء من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، حتى وإن لم يشارك في تكوينها.

أوضح باسيل، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر مساء اليوم الثلاثاء، أنه بعد اجتماع تكتل لبنان القوي في ميرنا الشالوحي، تحملوا الكثير من الاتهامات غير الصحيحة وسكتوا كي لا يعرقلوا الوضع وحتى يخرج لبنان من حالة عدم وجود حكومة إلى حالة أخرى يبدأ فيها العمل.

أضاف باسيل، "اللبنانيون يطالبوننا بانقاذ البلد وإذا خيرنا بين وجودنا في الحكومة ونجاحها فنحن نختار النجاح ومستعدون أن نبادل وجودنا في الحكومة بأي عامل نجاح لها، وذلك ليس هربا من المسئولية بل لتحملها إلى حد التضحية بالذات سياسيًا ولسنا متمسكين بالكراسي بل بمحاربة الفساد".

واعتبر باسيل أن تسمية رئيس الحكومة والمشاركة فيها والثقة مرتبطة بالنسبة إليه فقط بمعيار الانجاز والعمل والنجاح وهذا هو موقفه الحقيقي.

وأردف: "إذا رأى البعض اننا يجب ان نبقى في نفس السياسة السابقة التي كنا ضدها فبكل بساطة لن نشارك فيها فوجودنا في الحكومة ثانوي أمام توفر شروط النجاح في تحقيق الانجازات، ونحن لا نعرقل بل نسهل حتى الغاء الذات لتشكيل حكومة وانقاذ البلاد".

وفشلت التيارات السياسية حتى الآن في اختيار خليفة لرئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري بعد استقالته نهاية أكتوبر الماضي، وسط اتهامات للتيار الوطني الحر بعرقلة تسمية الحكومة الجديدة لتمسكه بشروط معينة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحريري: علاقاتنا بالسعودية ممتازة.. والمملكة حريصة على سرعة تشكيل الحكومة

وزير خارجية لبنان: "الوطني الحر" مصر على تشكيل حكومة وحدة وطنية

جبران باسيل: تشكيل الحكومة غير مرتبط بأي رهان خارجي

"باسيل": الشراكة بين عون والحريري ستقود لتشكيل الحكومة

موضوعات متعلقة

منذ يوم

بالعربي.. رسالة تحذير من جوهرة إلى جمهورها

منذ حوالي 21 ساعة

الباز عن عبدالله رشدى:"مش شكل داعية عصرى ده واحد عايز يعمل حاجة عيب"

منذ حوالي 22 ساعة

"التعليم" تقرر اعتبار التربية الرياضية مادة نجاح ورسوب

منذ ساعة و 21 دقيقة

آخر تصريح لشعبان عبدالرحيم قبل رحيله

الصور

image description

صور جنازة شعبان عبدالرحيم

image description

بالأسماء.. مصابو حادث المركب المحترق بالبحر الأحمر

image description

السكرتير العام لسوهاج يشهد احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة

image description

جامعة سوهاج تناهض العنف ضد المرأة بمسرحية "الاسم الثلاثى"

image description

الصلاة على شعبان عبدالرحيم ومحمد خيري في "السيدة نفيسة"

الأكثر قراءة

«ملقوش حد يستلمه».. اللحظات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

آخر تصريح لشعبان عبدالرحيم قبل رحيله

بـ500 ألف جنيه.. تعرف على قرض المعاشات من بنك مصر

إيقاف أستاذين جامعيين ببنى سويف عن العمل لاحتواء كتابين على إيحاءات جنسية

أيام زمان

«شكله غلبان لكنه نمس».. أغرب أسرار كارم محمود

غرور شادية.. طلبت من عماد حمدي ألا يتزوج بعدها وغضبت من تحية كاريوكا لسبب غريب

قصة الناقد الوحيد الذي شتم نجيب محفوظ.. وكيف ردّ أديب نوبل؟

أبو «الكابوهات».. قصائد من ديوان فؤاد نجم المجهول عن الأهلي والزمالك

ads

نجم الساعة

«شكله غلبان لكنه نمس».. أغرب أسرار كارم محمود

الصحة

مؤشرات لتحليل الدم تكشف طول العمر

دراسة: القلق من الأمور المالية يؤثر سلبًا على الدماغ

دراسة: الاحتباس الحرارى يهدد الحوامل بولادة مبكرة

كيف تحمي نفسك من إشعاعات الهواتف الذكية؟

الرئيس نيوز

الأطباءالبيطريين: فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى

رئيس غرفة الكيماويات: لابد من النظر في تسعير خام الفوسفات

حُوكم عسكريًا بتهمة "تقليد الرئيس".. أحمد فؤاد نجم بين ناصر والسادات

محلل سياسي: الخوف من الملاحقة القضائية يجبر نتنياهو على إلغاء زيارته لبريطانيا

منوعات

البلوفر النرويجي يتربع على عرش الموضة (صور)

إنجاز تاريخي.. أطباء يعيدون النبض لقلب ميت

درجات الحرارة سجلت الأعلى خلال العقد الماضي

أعراض الاكتئاب لدى الأطفال والمراهقين

كشكول

بسبب الإيحاءات الجنسية.. إيقاف أستاذين عن العمل بجامعة بني سويف

اكتشاف 13 حالة تعاطي للمخدرات في جامعة الإسكندرية

علامات تخبرك أن طفلك يفكر في الانتحار

رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح معرض فن‫ "الكويلينج" بتربية نوعية

إسلام سياسي

لجان الإرهابية تقود مخطط تحريضي جديد عن طريق عطوة كنانة لنشر الفوضى

باحث يكشف بالأدلة عمالة جماعة الإخوان الإرهابية

باحث سلفي: "محمد علي" مفسد في الأرض

اليوم...الصوفية تنظم حضراتها المجمعة بالسيدة زينب

مقالات الرأي
نرمين يسر
"سيدة البحر".. ليس بالصورة الجيدة فقط تُصنع الأفلام
ماجد حبته
الانتحار حرقًا.. أو حرقانًا
سيد عبدالقادر
سلطان السفاحين.. لا خليفة المسلمين
لواء.حمدى البطران
استراحة محارب
المزيد

الثقافة

"القومى للترجمة" يفتح باب التقدم لجائزة أفضل كتاب مترجم لعام 2019

الثقافة: "ملتقى المبدعات العربيات" أحد جسور التلاقي بين سفيرات الإبداع

"الشروق" تعيد إصدار 3 مؤلفات للكاتب الراحل توفيق الحكيم

اتحاد كتاب مصر ينعى المترجم صالح علمانى

صفحتنا ع الفيس بوك