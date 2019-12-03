جبران باسيل: مستعد لأي شيء من أجل تشكيل الحكومة الجديدة

قال جبران باسيل، وزير الخارجية اللبناني، زعيم التيار الوطني الحر إنه على استعداد لأي شيء من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، حتى وإن لم يشارك في تكوينها.



أوضح باسيل، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر مساء اليوم الثلاثاء، أنه بعد اجتماع تكتل لبنان القوي في ميرنا الشالوحي، تحملوا الكثير من الاتهامات غير الصحيحة وسكتوا كي لا يعرقلوا الوضع وحتى يخرج لبنان من حالة عدم وجود حكومة إلى حالة أخرى يبدأ فيها العمل.



أضاف باسيل، "اللبنانيون يطالبوننا بانقاذ البلد وإذا خيرنا بين وجودنا في الحكومة ونجاحها فنحن نختار النجاح ومستعدون أن نبادل وجودنا في الحكومة بأي عامل نجاح لها، وذلك ليس هربا من المسئولية بل لتحملها إلى حد التضحية بالذات سياسيًا ولسنا متمسكين بالكراسي بل بمحاربة الفساد".



واعتبر باسيل أن تسمية رئيس الحكومة والمشاركة فيها والثقة مرتبطة بالنسبة إليه فقط بمعيار الانجاز والعمل والنجاح وهذا هو موقفه الحقيقي.



وأردف: "إذا رأى البعض اننا يجب ان نبقى في نفس السياسة السابقة التي كنا ضدها فبكل بساطة لن نشارك فيها فوجودنا في الحكومة ثانوي أمام توفر شروط النجاح في تحقيق الانجازات، ونحن لا نعرقل بل نسهل حتى الغاء الذات لتشكيل حكومة وانقاذ البلاد".



وفشلت التيارات السياسية حتى الآن في اختيار خليفة لرئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري بعد استقالته نهاية أكتوبر الماضي، وسط اتهامات للتيار الوطني الحر بعرقلة تسمية الحكومة الجديدة لتمسكه بشروط معينة.

