ياسمين رئيس عن فركش "لص بغداد": "هيوحشنى اللوكيشن" (صورة)

أعلنت الفنانة ياسمين رئيس، عن انتهاء تصوير فيلم "لص بغداد"، المقرر عرضه في موسم رأس السنة، وذلك عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وشاركت "رئيس"، متابعيها، صورة تجمعها بالفنان محمد إمام، وأمينة خليل، وأحمد العوضي، من كواليس فيلم "لص بغداد"، معلقة عليها بقولها: "خلص تصوير #لص_بغداد والفيلم يناير ٢٠٢٠ إن شاء الله هيوحشني اللوكيشن"، ونالت إعجاب الآلاف من متابعيها، معلنين انتظارهم عرض الفيلم بلهفة.



فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، ياسمين رئيس، صلاح عبدالله، أحمد رزق، أحمد العوضي، أمينة خليل، بيومي فؤاد، فتحي عبدالوهاب، محمد عبدالرحمن، سعد المختار، ومن تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.