هبة السيد: لا يجب إنصاف طرف على آخر في قانون الأحوال الشصحية

قالت هبة عادل السيد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة، إن قانون الأحوال الشخصية تم وضعه من أجل تنظيم الأسرة المصرية، وليس من أجل انتصار طرف على طرف.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن سن الحضانة ليس هو المشكلة في قانون الأحوال الشخصية، ولكن جزئية الرؤية في القانون هي المشكلة، لأن بعض الآباء ينتظر حتى وصول انتهاء فترة حضانة الأم، حتى يستطيع ضم الابن إليه، ولكن لو هناك اتفاق على "الرؤية" تكون هناك مشكلة حول سن الحضانة.

وتابع: "لو الأم حست إن هيكون في آلية قانونية واضحة لتنفيذ القرارات بشكل سليم مش هيكون عندها مشكلة، لأن للأسف مفيش جهة تنفيذية في مصر مسؤولة عن تنفيذ القرارات بشكل مستقل".