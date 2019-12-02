الباز مهاجمًا عبد الله رشدي: سليط اللسان ويمارس البلطجة في الدعوة

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن عبد الله رشدي ما زال يمثل حالة غير مفهومة.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن جمعية "سقيا الماء" التي كان يدعو عبد الله رشدي إلى التبرع لها، تبين أنها جمعية مرخصة ومشهرة بوزارة التضامن، وتعمل في الأعمال الخيرية، ولكنها عندما استعانت بعبد الله رشدي لم تكن تعلم خلفيته، بأنه رجل حاد الطبع، غليظ القلب، سليط اللسان.

واستطرد أن عبد الله رشدي له سابقة قبل ذلك في تكفير الأقباط، فهو يمارس الدعوة بالبلطجة.