150 مليون جنيه إيرادات هيئة الأوقاف خلال نوفمبر

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن هيئة الأوقاف حققت إيرادات خلال شهر نوفمبر بـ150 مليون جنيه بزيادة قدرها نحو 66% عن نظيره من العام الماضي و20% زيادة عن الربط الفعلي المستهدف.



وأوضح أنه في إطار جهود وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف لتعظيم وتنمية مواردهما، بلغ إجمالي ما حققته الهيئة خلال العام الحالي 2019م مبلغ 497 مليون جنيه بزيادة قدرها 95 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة قدرها 23%.