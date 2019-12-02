سر دعم ليلى سويف ومنى سيف للإرهابيين والإخوان

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي منى سيف شقيقة الناشط علاء عبد الفتاح المحبوس على ذمة التحقيقات في القضية رقم ١٣٥٦لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا بتهمة التحريض على التظاهر.



وعلق المدونون قائلين: "من المفارقات المُريبة أن ليلى سويف والدة علاء عبدالفتاح تدافع عن الإخوان رغم أنها في الغالب لا تؤدي فروض الصلاة وابنتها منى تدافع عن إرهابي أنصار بيت المقدس المحبوسين، ومشكوك في حفظها لسورة الفاتحة.



وفسر المدونون سر الأفعال المريبة لـ"سويف وابنتها" بعلاقتها بالمدعو (بهي الدين حسن) وتنفيذهما لتوجيهاته بهدف هدم الدولة واستخدام جميع الأوراق إما بنشر الفوضى أو بتقديم الدعم للعناصر الإرهابية وإظهارهم في دور المظلومين والمقهورين.